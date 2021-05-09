Ankara Kent Konseyi pandemi anket sonuçlarını açıkladı

Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Ankara Forumu Derneği’nin (ANKAFOR) German Marshall Fund (GMF) fonu desteğiyle yürütmekte olduğu “Ankara’da Salgınla Mücadelede Katılımcı Yapısal Çözümler Projesi” kapsamında düzenlenen kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı.

AKK ve ANKAFOR iş birliğiyle yürütülen “Ankara’da Salgınla Mücadelede Katılımcı Yapısal Çözümler Projesi" kapsamında düzenlenen kamuoyu araştırması açıklandı. Paydaşlarla zoom üzerinden yapılan toplantıda açıklanan ve bin kişinin katıldığı anket sonucuna göre, Başkentlilerin yüzde 59’luk kesiminin salgından ekonomik yönden olumsuz etkilendiği ortaya çıktı.

Anket sonuçları proje paydaşlarıyla zoom üzerinden yapılan toplantıda açıklanırken, toplantıya AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Süleyman Basa, STK temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Bin kişi üzerinde yapılan kamuoyu araştırması sonuçlarına ilişkin İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan önemli bilgiler paylaşırken, Başkent’te yaşayan vatandaşların yarısından fazlasının pandemi sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilendiği ortaya çıktı.

Salgın Başkent’te de ekonomiyi olumsuz etkiledi

Proje kapsamında gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 125 mahallede, 18 yaş üstü bin kişi ile görüşüldü.

Prof. Dr. Emre Erdoğan anket sonuçlarına göre, Ankara’da yaşayan insanların yüzde 59’luk kesiminin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilendiğini tespit ettiklerini, katılımcıların sadece yüzde 9’unun ise rahatça yaşamak için yeterli geliri olduğunu söyledi. Zoom toplantısında ayrıca anketle elde edilen önemli bir diğer verinin ise salgın döneminde her 4 katılımcıdan birinin borç aldığını ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

Politika Belgesi oluşturulacak

Toplantıda Proje yöneticisi Obahan Obaoğlu, Proje iletişim sorumlusu Mehmet Ayvaz, Proje asistanı Nurullah Çalık ile Akademik raportör Halil Ecer de projeyle birlikte yaptıkları çalışmalarda edindikleri bulguları anlattı.

Başkentlilerin salgın sürecini nasıl geçirdiğine dair önemli tespitlerde bulunan Obaoğlu, şunları söyledi:

“Salgın sürecinde gördük ki Ankara’nın kent yapısı ve sorunları Ankaralıların salgını daha ağır koşullar altında geçirmesine neden oldu. Pandemiyle birlikte Ankara’da var olan yapısal sorunlara ne tür katılımcı ve yapısal çözümler getirebileceğimizi düşünerek, dört ana tema altında çalışmalarımızı yürüttük. Bunlar, kentleşme politikaları, dezavantajlı gruplar, paydaşlar arası iş birliği ile çevre ve iklim krizi başlıkları oldu. Bu ana temalar çerçevesinde proje sonunda bir politika belgesi oluşturacağız. Bu belgeyle bundan sonra gerçekleşebilecek olan herhangi bir salgında Ankara’yı salgına karşı nasıl daha dirençli hale getireceğimizin çözüm önerileri olacak.”