Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: “Esareti değil cesareti seçtik”

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyet’in ilanının 97. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Yılmaz, “Biz tarihe kazınan her mücadelemizde milletçe esareti değil cesareti seçtik” dedi.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyet’in ilanının 97. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirten Yılmaz mesajında, “Tarihi çeviren yüksek Türk şuuru, üzerine dikilen emperyalizm kefenini yırtarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletiyle birlikte tarihin şeref sayfalarına kaydolan şanlı bir mücadele verdi. Biz tarihe kazınan her mücadelemizde milletçe esareti değil cesareti seçtik” dedi.

“Dünyada eşi benzeri olmayan kurtuluş mücadelesi”

Yılmaz, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Kurtuluş Savaşı’nın ağır yaralarını Cumhuriyetle saran Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birleşip kendi kaderini çizdi. 29 Ekim sabahında Türk milleti kendisine vurulmaya çalışılan prangaları bir kez daha kırdı. Dünyada eşi benzeri olmayan bu olağanüstü kurtuluş mücadelesi, tüm mazlum milletlere bağımsızlık yolunda örnek oldu. Bu vatan bizim, bu toprak bizim hep birlikte daha güçlü yarınlar için tek amaç uğrunda bayrağımızın gölgesinde bir araya geleceğiz. Çünkü al bayrağın altında, kefensiz bedenlerin yattığı vatan toprağı bize şehidimizin emanetidir. Gelişen, büyüyen ve refah düzeyini her daim artırmak için çalışacağımız Cumhuriyetimizin Başkentindeki en büyük mücadelemiz ise hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak olacaktır. Cumhuriyetin kalbi Başkentimizin, geleneklerinden kültürüne, çevresinden mimarisine kadar geçmişinden bugüne taşıdığı tüm değerlerin kıymetini biliyoruz. Buradan hareketle 97. yılında Cumhuriyetimizin ilk eserlerinden olan Çubuk 1 Barajı ortak kullanım alanı olarak 6 milyon Ankaralı’nın hizmetine tekrar açılıyor, Ata’mızın mirasına sahip çıkarak yenileniyor. Cumhuriyetimizin 97. yılını büyük bir gurur ve mutlulukla yürekten kutluyor, bu uğurda başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere demokrasi ve özgürlük yolunda canını siper eden tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin mukaddes kazanımı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”