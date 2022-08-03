"Ankara Kalesi Bedeninde Devşirme Taşlar" fotoğraf sergisi açıldı

Kızılay Metro Sanat Galerisi, Dr. Cabir Deniz Seyran’ın çektiği fotoğraflardan oluşan “Ankara Kalesi Bedeninde Devşirme Taşlar” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in açılışını yaptığı sergi, 12 Ağustos Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Kentin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara Kalesi Bedeninde Devşirme Taşlar” isimli fotoğraf sergisiyle Ankara Kalesi’nin tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ve Dr. Cabir Deniz Seyran’ın iş birliğiyle hazırlanan sergi Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin açılışına katılan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara’da yaşamış kadim uygarlıklara ait tüm tarih, kültürel ve arkeolojik mirasın restorasyonu için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Ankara Kalesi, Ankara’nın en önemli değerlerinden birisidir. Kalemizin yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte en az 2 bin 250 yıllık bir yapı olarak tanımlayabiliyoruz. Kale zaman içerisinde yıprandıkça onarımlar geçirmiş, onarımlar esnasında o günün koşullarında bulunabilen en uygun malzemeler değerlendirilmiş. Kale bedeninin onarımında kullanılan malzemeler Ankara’da yaşamış uygarlıkların bırakmış olduğu arkeolojik ve kültürel varlıklar olarak da sergide beliriyor. Bunun için Ankara Kalesi, Ankara’nın bir açık hava müzesi. Kale katmanlarına baktığımızda Ankara’da yaşamış olan tüm uygarlıkların izlerini görmemiz mümkün. ABB Başkanı Mansur Yavaş, ‘Ankara, Ankaralılar tarafından bilinirse korunabilir anlayışıyla yola çıkalım’ dedi. Biz de bu çerçevede hem Ankara’da kültürel ve arkeolojik varlıkların mimari miraslarını korumaya yönelik çalışmaları hızla gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da bu varlıkların farkındalığının, bilinirliliğinin oluşması için de bu tür kültürel etkinliklere katkı veriyoruz.”

Sergi 12 Ağustos’a kadar gezilebilecek

Kale onarımında çeşitli medeniyetler tarafından Ankara Kalesi’ne yerleştirilen taşların surlara gömülü vaziyette korunmuş bir şekilde kalmasını, üzerinde yazı ve çeşitli figürlerin bulunduğu taşların kaybolmaması adına büyük bir şans olarak niteleyen Dr. Cabir Deniz Seyran, “Her şey kale girişinde yer alan taşı fark etmemle başladı. Aynı şekilde meydanda bulunan çeşmenin yanındaki taşlarla devam etti. Sonuçta bir derya olarak bu tür taşların iç ve dış kale surlarında gömülmüş vaziyette olduğunu görmemle birlikte bununla ilgili bir proje yapmam gerektiğini düşündüm. 2 yıldan fazla bir sürede Ankara Kalesi’ne giderek bu taşları fotoğrafladım. Romalılar, Bizanslılar, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Dönemi’ne ait çok sayıda taş kalenin onarımında kullanılmış. Buraya gelen her medeniyet ‘biz de buradayız’ der gibi taşları surların içine yerleştirmiş” ifadelerini kullandı.

60 tane fotoğraftan oluşan “Ankara Kalesi Bedeninde Devşirme Taşlar” sergisi Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde 12 Ağustos Cuma gününe kadar gezilebilecek.