Ankara İtfaiyesi’nden gönüllü motosikletlilere yangın eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; doğal afet, sel ve yangınlar konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Motosiklet Derneği ve Ankara Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (ANMAKUD) üyeleri, orman yangınlarına karşı gönüllü mücadele etmek için Ankara İtfaiyesi’nden yangın eğitimi aldı.

Türkiye’nin dört yanında devam eden yangınlara destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınla mücadele konusunda bir yandan da vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Hem kendi personeline yönelik eğitimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi hem de gelen talepler doğrultusunda gönüllülere de yangın eğitimi veriyor. Bu kapsamda Motosiklet Derneği ile Ankara Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (ANMAKUD) üyeleri, orman yangınlarıyla gönüllü mücadele etmek amacıyla Ankara İtfaiyesi’nden yangın eğitimi aldı.

Yangınlara karşı hızlandırılmış ilk müdahale eğitimi

Motosiklet Derneği ve ANMAKUD üyeleri, Ankara’daki ormanları kundaklama ve yangın riskine karşı korumak için Orman Genel Müdürlüğü’ne gönüllü olarak talepte bulunduktan sonra Ankara İtfaiyesi’ne de yangın eğitimi için başvurdu. Gönüllü motosikletlilere yangınlara karşı ilk müdahale konusunda hem pratik hem de uygulamalı eğitim desteği sağladıklarını belirten Ankara İtfaiyesi Eğitim Şube Müdürü Musa Ödemiş, şu bilgileri paylaştı:

“Motosiklet Derneği ve ANMAKUD ortaklaşa bir çalışma yapıp ormanlarımızı korumak için gönüllü olduklarını Orman Genel Müdürlüğü’ne bildirmişler. Ankara İtfaiyesi’nden de yangınla ilgili bir eğitim talep ettiler. Biz de bu talep doğrultusunda kendilerine yangına ilk müdahale ile ilgili hızlandırılmış bir eğitim verdik.”