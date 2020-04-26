Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

Ankara Büyükşehir’den Ramazan’da iyilik seferberliği

“BİR İFTAR DA BENDEN” KAMPANYASINDAN ALINAN İFTAR PAKETİ SAYISI 400 BİN’E YAKLAŞTI.

Ankara Büyükşehir’den Ramazan’da iyilik seferberliği

“BİR İFTAR DA BENDEN” KAMPANYASINDAN ALINAN İFTAR PAKETİ SAYISI 400 BİN’E YAKLAŞTI.

26 Nisan 2020 Pazar 12:21
4 Okunma
Ankara Büyükşehir’den Ramazan’da iyilik seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasıyla başlattığı iyilik seferberliği Ramazan ayında da devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulamadığı bu yıl “Bir iftar da benden” adlı yeni bir kampanyasında alınan iftar paketi sayısı 400 bine yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, kağıt toplayıcılarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtacak. BELPA A.Ş. mutfağında hazırlanan ve vakumlu yemek paketleme cihazında el değmeden hijyenik koşullarda ambalajlanan yemekler hem iftarda hem de sahurda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak.

Günlük olarak hazırlanan sıcak yemeklerin Başkent’in dört bir tarafına özenle götürüldüğünü söyleyen BELPA Mutfağı Üretim Müdürü Müge Keçeli, “Günlük 25 bin kişi kapasiteli mutfağımızda üretim aşamasından başlayarak depolama, sevkiyat ve sunuma kadar her noktada hijyen kurallarına uyarak yemekleri hazırlıyoruz. Gıda hazırlama kriterlerine uyarak üretim yapıp, son teknoloji makinelerle üretilmiş ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Toplam mutfakta 50, dağıtımda ise 100 personel görev yapıyor. Her gün 4 çeşit yemek üretiyoruz. Salgın hastalık yüzünden evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi

vatandaşların evlerine kadar iftar yemeklerini ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca toplam 150 personelimizle ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi BELPA A.Ş.’ye ait www.iftarver.com adresi üzerinden kredi ya da banka kartıyla 15 TL ödenerek iftar paketi satın alınabileceğini duyuran Başkan Yavaş, “Büyük aileme, tüm hayırseverlere ve gün boyu iftarver.com’u gündemde tutarak desteklerini esirgemeyen Ekşi Sözlük yazarlarına sonsuz teşekkürler” dedi.

İnternet adresi üzerinden yapılan açıklamada ise bazı kötü niyetli kişilerin siteye saldırdığı ancak sistem teknik altyapısının dört kat daha güçlendirildiğine dikkat çekildi.

Bundan sonra teslim edilen her iftar paketinin üzerinde “bu iftar paketi menüsünün ücreti bir hayırseverimiz tarafından ödenmiştir” ibaresi yer alacak. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan her iftar ve sahur yemeklerinin teslim edildiği bilgisi de hayırsever vatandaşlara faturasıyla birlikte iletilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sincan Belediyesi Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtacak
Sincan Belediyesi Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtacak
Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı
Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı
Pursaklar’ın balkonlarında bayram coşkusu
Pursaklar’ın balkonlarında bayram coşkusu

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim