Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sanal sergi

Başkent’te de birçok kültür ve sanat etkinliği ertelenirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl sürecini evlerinde geçiren sanatseverler için sanal sergi düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni yılı evlerinde geçiren sanatseverlere yönelik yeni bir sanal sergi daha hazırladı. Korona virüs salgını nedeniyle geçici süreyle kültür ve sanat etkinliklerine ara veren Büyükşehir Belediyesi, “Savaştan dostluğa uzananların hikayesi” konulu Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği üyesi sanatçıların eserlerinin yer aldığı sanal sergiyi resmi internet sayfasında sanatseverlerle buluşturdu.

“Savaştan Dostluğa Uzananların Hikayesi” başlıklı Çanakkale Savaşı’nı anlatan sanal sergi, Büyükşehir Belediyesinin internet adresinde sergilenmeye başladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği’nin iş birliğiyle hazırlanan sergide 31 eser yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, elektronik ortama taşıdığı sergiyle bir yandan pandemi sürecinde insanların sanattan mahrum kalmamasını amaçlarken, bir yandan da sanat ve sanatseverler arasında köprü vazifesi görüyor.

“Evdekal ve sanattakal” sloganı ile hazırlanan Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği’nin 82 üyesine ait eser, Ankara Büyükşehir Belediyesinin “www.ankara.bel.tr” internet adresindeki etkinlikler bölümünde görülebilecek.