Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden polis adaylarına hazırlık kursu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavı için adaylara ücretsiz parkur hazırlık kursu verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, POMEM sınavına katılmak isteyen adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kursu açacak. Önlisans ve lisans mezunu adaylar, ‘parkurkursu.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden form doldurarak başvuru yapabilecek. 25 Ocak tarihinde başlayacak olan kursa katılmak isteyen adaylar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görev yapan alanında uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda sınavlara hazırlanacak. POMEM sınavı için adaylara ücretsiz eğitim desteği sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, kurslarda hijyen ve sosyal mesafe kurallarını uygulayarak korona virüs tedbirlerini alacak.