Altındağ’da kütüphaneler 24 bin aktif üyeye yaklaştı

Altındağlı vatandaşlar mahalle kütüphanelerinin aktif üye sayısı 24 bine yaklaştı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, her yaştan kullanıcıya sahip kütüphaneleri Altındağ’daki her mahalleye açacaklarını aktardı.

Altındağ’da aktif üye sayısı 24 bine yaklaşan mahalle kütüphaneleri her yaştan Altındağlı vatandaşın ilgisini çekiyor. Bu kapsamda, Altındağlı kitapseverlere ulaşmak için her mahalleye kütüphane açılacak. Kütüphanelere gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Balcı "Kütüphanelerimizin aktif üye sayısı 24 bine yaklaştı. Bu gerçekten rekor denebilecek bir sayı. Kütüphanelerin bu kadar ilgi görmesi, herkesin koşup gelmesi, gençlerimizin ders kitaplarını alarak akın etmesi, çocuklarımızın kitap okumak için sabırsızlanması, ev hanımlarımızın kahvelerini de alarak kitap okumaya koşması gerçekten çok güzel. Altındağ bu kütüphaneler sayesinde, gelecekte çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Altındağ’a yeni kütüphaneler yolda

Her mahalleye bir kütüphane yapmak için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Balcı, “Kütüphanelere sadece gençler değil, her yaştan hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Her yaştan kullanıcıyı bu masalarda, rafların arasında görmek çok güzel. Onların bu ilgisini görmek, bizi hem çok mutlu ediyor hem de yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağlı hemşehrilerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız” dedi.