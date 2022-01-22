Altındağ’da karla mücadele sürüyor

Ankara Altındağ Belediyesi, yoğun kar yağışına hemen müdahalede bulunarak vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerini seferber etti.

Altındağ’da karla mücadele tam gaz devam ediyor. Altındağ Belediyesi, yoğun kar yağışına hemen müdahalede bulunarak vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerini seferber etti. Ekipler, 35 araç, 204 personelle yolları açık tutmak için durmaksızın çalıştı.

Altındağ Belediyesi, Ankara’yı etkisi altına alan kar yağışına anında müdahale etti. Yağışın etkili olmaya başlamasının ardından tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başlayan ekipler, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu.

“Filomuz güçlü, ekipler göreve hazır”

Ekiplerin gece boyu görev başında olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’ın pek çok mahallesi rakım olarak yüksekte bulunduğundan, Altındağ’da kış koşulları biraz daha ağır şartlarda yaşanıyor. Ancak araç filomuz güçlü, ekiplerimiz göreve hazır. Karla mücadele için 24 saat görev başındayız. Karla mücadelemizi daha etkin ve daha hızlı bir biçimde sürdürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Başkan Balcı, “Vatandaşlarımız ile iş birliği içerisinde, bu günleri kazasız, belasız ve sağlıklı bir biçimde geçirmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı.