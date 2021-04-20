banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay

Akyurt’ta 3 bin aileye Ramazan yardımı

Her yıl dar gelirli aileler için Akyurt Belediyesi tarafından yapılan gıda kolisi dağıtımına bu yıl da devam ediliyor.

ANKARA 20.04.2021, 13:51
4
Akyurt’ta 3 bin aileye Ramazan yardımı

Her yıl dar gelirli aileler için Akyurt Belediyesi tarafından yapılan gıda kolisi dağıtımına bu yıl da devam ediliyor.

2020 yılında nüfus artış oranında Akyurt’un Pursaklar’ın ardından ikinci sırada yer aldığını söyleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ramazan ayında 3 bin aileye gıda kolisi ulaştıracaklarını kaydetti. Başkan Ayık, “Nüfusun artmasıyla birlikte ihtiyaçlar çeşitleniyor, gelir grubuna göre de insanların ihtiyaçları çoğalıyor. Birden fazla kanaldan Ramazan yardımları yapılırken, daha çok insanımıza ulaşabilmek adına mükerrer yardım yapılmasından kaçınıyoruz. Bu yıl 3 bin ailemize Akyurt Belediyesi olarak gıda kolisi ulaştırmış olacağız. Başvuruları belirlediğimiz süre içerisinde topladık ancak ulaşamadığımız ya da sonradan haberdar olan tüm vatandaşlarımızın taleplerine olumlu cevap vermeye çalışıyoruz. Dağıtımlarımızı Ramazan ayının ortasına gelmeden tamamlamayı hedefliyoruz. Ramazan ayı yardımlaşmanın üst düzeyde olduğu mübarek bir ay. Bunu bir gelenek olarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
banner478
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu