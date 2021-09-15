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Ahilik Haftası’nda esnafla buluştular

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu ve Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, Ahilik Haftası kapsamında Kartaltepe Pazarı’ndaki esnafları ziyaret etti.

ANKARA 15.09.2021, 10:28
Ahilik Haftası’nda esnafla buluştular

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu ve Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, Ahilik Haftası kapsamında Kartaltepe Pazarı’ndaki esnafları ziyaret etti.

Ahilik Haftası kapsamında esnafları ziyaret eden Babuccu, “Dürüstlük, sözüne güvenilirlik, yardımlaşma, dayanışma gibi en güzel hasletlerin buluştuğu bu kültürü korumak önceliklerimizdendir. Ne mutlu ki Mamak esnafı da üreticisi de sanayicisi de bu güzel ahlakı yaşatmaya devam ediyor” dedi.

Esnafın bir kentin gelişmişlik düzeyini en iyi belirleyen unsurlardan biri olduğuna da kaydeden Babuccu, “Esnafımızın güler yüzlülüğünü daim etmek, sıkıntılarını dinleyip çözüm bulmak bizlere düşüyor. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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