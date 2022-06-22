AHİD üyesi kadınlardan konser

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Kadın Kolları üyesi kadınlardan oluşan koro, Türk Halk Müziği konseri verdi.

AHİD Kadın Kolları tarafından kurulan Türk Halk Müziği Korosu, çalışmaları sonunda bir konser verdi. AHİD Genel Merkezi Hacı Bayram Veli Salonu’nda gerçekleştirilen konsere MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Koro, Maçka, Urfa, Hendek, Manisa, Tokat, Erzincan, Erzurum, Yozgat, Diyarbakır, Divrik, Zara, Sivas, İstanbul ve Niksar yörelerinden toplam 17 türküyü seslendirdi. Şef Erdoğan Tozoğlu’nun yönettiği ve Lemanur Türkkahraman, Hilmi Yaman, Emine Öztürk, Ayşe Coşkun, Yasemin Tarla, Perihan Polat, Dilek Seres, Seher Kurt, Selma Yıldırım, Edip Süha İnan, Neşe Bettemir, Fuat Öndin, Aysel Duman’dan oluşan koroya bağlamada Yalçın Özdemir, darbukada Mehmet Güngör ve zurnada Kamil Bülbül eşlik etti.

Konser bitiminde salonu dolduran müzikseverler tarafından alkış yağmuruna tutulan koro üyelerine çiçek, Şef Erdoğan Tozoğlu ve Kadın Kolları Başkanı Yasemin Tarla’ya birer plaket takdim eden AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Koromuz bir fikirle başladı. 6 aylık bir çalışmanın sonunda bugün burada sizlerin karşısına çıkmaktan çok mutluyuz. Bizlere güzel bir akşam yaşatan tüm koromuzu kutluyorum. Bizi dinlediğiniz için tüm arkadaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.