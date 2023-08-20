Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın son gününde milli güreşçi Alperen Berber finalde mücadele etti. Berber, grekoromen stil 82 kilogram finalinde İranlı Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 yendi ve dünya şampiyonu oldu.

