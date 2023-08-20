Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın son gününde milli güreşçi Alperen Berber finalde mücadele etti. Berber, grekoromen stil 82 kilogram finalinde İranlı Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 yendi ve dünya şampiyonu oldu.
Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın son gününde milli güreşçi Alperen Berber finalde mücadele etti. Berber, grekoromen stil 82 kilogram finalinde İranlı Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 yendi ve dünya şampiyonu oldu.
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