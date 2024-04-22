Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 63 yıl önce Almanya'ya iş gücü göçünün başladığı nokta olan Sirkeci Tren Garı’nda, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Dr. Frank-Walter Steinmeier'i karşıladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve İmamoğlu, karşılama sonrasında basın mensuplarına ziyaret anısına poz verdi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ile birlikte, İmamoğlu liderliğindeki İBB heyetiyle, tarihi Orient Express Lokantasında, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Steinmeier ve İmamoğlu, kendilerine dahil olan İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte, “Demiryolu Müzesi”ni ziyaret etti. Müzeyi ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın anlatımıyla gezen heyet, “Almanya'ya Türk İşçilerin Göçü” temalı sergi ile Türk kadın işçiler ve onların müziklerini konu alan “Gurbette Hasret” sergisini de ziyaret ederek, Almanya’ya göçün görsel hafızasını deneyimledi.