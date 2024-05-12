Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saadetin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı aldı. Sadettin Saran da adaylıktan çekilme kararı aldı.

Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında gelecek haftadan itibaren Anadolu'daki derneklerde, kongre üyeleriyle bir araya gelerek programlara katılacak.

Ali Koç ile Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde basın açıklaması yapması bekleniyor.