Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da yapıldı. 6 Mayıs 2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında seçilen yeni Yönetim Kurulu, kendi arasında yapmış olduğu seçim sonucu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova’yı getirdi.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK ADIMLAR ATACAĞIZ

2024-2026 döneminde Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Ali İhsan Yeşilova, genel kurulda yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Bugünün dünyasında hızla değişen ve dönüşen bir iş ortamıyla karşı karşıyayız. Alüminyum sektörü de bu değişim ve dönüşüm sürecinde kritik bir konumda yer alıyor. Bugün başta otomotiv olmak üzere tüm endüstrilerde üstün niteliklere sahip olan alüminyumun kullanımı giderek artıyor. Bizler sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek adımları yeni dönemde planlayacağız. Derneğimizin bu dönemdeki öncelikli hedeflerinden biri, ulusal ve uluslararası platformlardaki etkinliğini artırmak olacak. Bunun için iş birliklerimizi güçlendirecek, gelişmelere ayak uyduracak ve elbette sürdürülebilirlik odaklı projeleri destekleyeceğiz. Aynı zamanda, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek sektörümüzün rekabet gücünü artıracağız. Üyelerimizin görüşleri de bizim için çok değerli. İş birliği ve şeffaflık prensipleri doğrultusunda her birinin düşüncelerini dinleyecek, hedeflerimizi birlikte çizeceğiz. TALSAD’ı çok daha da ileriye taşıyacağız. Birlikte çalışarak, başarılarla dolu bir dönemi beraber paylaşacağız.”

Konuşmasında, alüminyumu yüzyılın metali olarak tanımlayan Yeşilova, “Alüminyum; hafifletici özelliği, dünyanın en çok bulunan ve sonsuz kez geri dönüştürülebilen yapısı gibi üstün nitelikleri sayesinde endüstride her geçen gün daha fazla kullanım alanına sahip oluyor. İnanıyorum ki alüminyum endüstrisi altın çağını yaşamaya hazırlanıyor” dedi.

2022-2024 döneminde Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Ali İhsan Yeşilova, yeni dönemde Onursal Başkanlığa seçilen Ali Kibar’dan görevi devraldı.

ALİ İHSAN YEŞİLOVA ÖZGEÇMİŞ

İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlayan Ali İhsan Yeşilova, önce Bursa Ticaret Lisesi ardından da Bursa Erkek Lisesi’nin Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Eğitim hayatına Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde devam eden Yeşilova, İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Akademi eğitimi sırasında alüminyum profil ticareti yapan bir firmada çalışma hayatına başladı. 1975 yılında çalıştığı bu firmayı devralarak ‘Can Alüminyum’ markasıyla iş hayatına devam etti. 1975 yılında Yeşilova Grubu’nun ilk şirketi durumundaki Can Alüminyum firmasının ardından sırasıyla 1988 yılında Canel Otomotiv’i, 1990 yılında Cansan Alüminyum’u, 1993 yılında Can Metal ve 2018 yılında Canray Ulaşım şirketlerini kurdu. Ali İhsan Yeşilova, 2017 yılında Yeşilova Grubu’nun turizm alanındaki iştiraki Holiday Inn Bursa City Centre, 2018 yılında Almanya’da faaliyetlerine devam eden Cansan Aluminium Profil GMBH ve 2023 yılında da Yeşilova Dış Ticaret şirketlerini kurdu. Pek çok sivil toplum kuruluşunda üyelik ve aktif görevleri devam eden Ali İhsan Yeşilova, halen Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.