Beşiktaş Kulübü Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde yapay bir baskı olduğunu görüyorum” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çebi, “Şov yapmadan, kulübün gerçek meselelerini değerlendirmeyi istiyorum. Söz konusu Beşiktaş olduğunda bizim işimiz hiçbir zaman şov olmadı, olmayacak da. Beşiktaş’ın yaklaşık 600 - 700 milyonluk bir gelir kaynağı elde edeceği sponsorluk anlaşmalarımızdan sonra yapmayı planlıyordum ama medyada konuşulanların şahsıma ve kulübüme zarar vermeye başladığını gördüm. Hem sağlık hem de iş olarak atlattığım badireler var. İşimin başındayım. Olmaya da devam edeceğim. Sorumlu olduğum bir ailem var. İşimin başında olmak zorundayım. Beni sürekli televizyon karşısında göremiyorsunuz. Böyle olunca da yazılanların doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Medyada ekranlarda yer kapmaya çalışan insanların gereksiz ve saygısız açıklamalarını görüyorum. Takipçi sayısını arttırmaya çalışan insanlara söylüyorum. Beşiktaş’a zarar vermeyin. Ben Beşiktaş’a en zor sürecinde seçilmiş başkanım. Ben geldiğimde bir sürü haciz dosyaları olan, elektrikleri kesilmiş bir kulüp devraldık. Bugün bile yapacağımız açıklamaları merak etmeden yapılan eleştiriler bile kirli bir oyunun parçasıdır. Bunu tüm Beşiktaşlıları görmesini istiyorum. Kellemi de vereceğim, bu hırsızlara arsızlara pabuç bırakmayacağım” diye konuştu.

Beşiktaş taraftarı için her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, “Benim bildiğim Beşiktaşlılar kimseye arkadan küfür etmez. Sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Otomatik bir düzen var. Beşiktaş’ın kongresi, bana; 'bitti' diyene kadar buradayım. Onun dışında kimsenin söylediği umurumda değil. Benim taraftar ile bir sorunum yok. Onların mutluluğu için uğraşıyorum. Bırakın maçınızı izleyin. Yapacağınız eleştirileri maç bittikten sonra yapın. Üzerinizde bu kadar da hakkımın olduğunu düşünüyorum. Ben Beşiktaş taraftarı için her şeyi yapmaya hazırdım ve hazır olmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.



“Beşiktaş taraftarı kulübüne küs değil”

Sosyal medyada yapılmaya çalışanların aksine taraftarın kulübe sahip çıktığını vurgulayan Başkan Çebi, “Mısır’dan beni gazeteciler Jackson Muleka transferi için arayıp gerçekliğini soruyor. Bizimkiler ise yalan olduğunu bile bile yazıyor. Stadyumda maç esnasında ekranda görünen beyaz alan yüzünden stadyum bomboş diye haber yapılıyor. Bunu hemen yıldız transfere bağlıyorlar. O bölgeden kombine alan arkadaşlar, maça gelemiyor ise takımın menfaati için biletlerini devretsin. Bu bilinçli taraftarlık ile ilgili bir durum. Rica ediyorum bunu. O gün gelemeyen biletini, kombinesini maça gelebilecek taraftarımıza devretsin. Biz bu sene 20 bin kombine sattık. Bugün 10 bin kombine açsak, öğlene kadar bitiririz. Beşiktaş böyle bir camia. Beşiktaş taraftarı kulübüne küs değil. Bunu medya da bu şekilde göstermeye çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.



“Ben Beşiktaş’ı yıldız transferi hevesi için ateşe atamam”

Kulübün menfaati doğrultusunda kararlar almak zorunda olduklarını yineleyen Ahmet Nur Çebi, “Yayın gelirinin düştüğü bu dönemde bu paralara transfer yapanlara bakın siz. Bunlar TFF‘nin araştırması gereken konular. Ben Beşiktaş’ı yıldız transferi hevesi için ateşe atamam. Bir futbolcunun iki ay maaşını ödemediğinizde anında çıkıp gitme hakkı var. Soruyorum size; Siz kendi aileniz ile ilgili konularda böyle bir risk alabilir misiniz? Bizim UEFA’ya sözümüz var, anlaşmamız var. Gelir ve giderlerimizi dengeli götürmeye çalışıyoruz. Bu süreçte böyle yapmamız gerekiyor. Taahhütname imzaladık. Aksi takdirde 3 yıla kadar Avrupa kupalarına katılamama gibi riskli bir durum var. Böyle bir şey yaşandığında biz taraftarımızın yüzüne nasıl bakacağız? Takımın menfaatleri her şeyden önemlidir. Genç bir çocuk bana mesaj atmış; 'Bizim bir kere yüzümüzü güldürmedin' diyor. Gedson geldiğinde hepiniz mutlu oldunuz. Transfer çalımı demedik, öyle tanıtmadık diye mi suçluyuz. Rachid ve Rosier için rakipler yurt dışına bile akıl çelmek için adam göndermedi mi? Ben Beşiktaş’ın plazasını satarak yıldız transferi yapmayacağım. Allah beni 'paralar nerede' diye bağırılmasından korusun. Ben başkanlığım son bulduğunda da bu stadyumda takımı izleyeceğim. Ben, bana hakaret edenleri ve söylediklerini Beşiktaş’ın menfaati için yutacağım. Beni eleştirebilirsiniz ama bana küfür edemezsiniz, saygısızlık yapamazsınız, hakaret edemezsiniz. Ben bu toplara girmeyeceğim arkadaşlar. Benim taraftarımdan isteğim maç içinde bu olaylara alet olmayın. Sosyal medyada yazılanların hepsi doğru mu sanıyorsunuz? Beşiktaş taraftarı söylenenin aksine aslan gibi takımının yanında. Bunu çok iyi biliyorum. Ceyhun bey de bu yüzden gitti. Ailesi tarafından gördüğü baskı sonrası görevini bıraktı. Yüreğiniz varsa karşımıza gelip yüzümüze küfür edeceksiniz” açıklamalarında bulundu.



“Federasyon ile en büyük savaşı veren benim”

Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili de görüşlerini aktaran Başkan Ahmet Nur Çebi, “Televizyonlara çıkıp bağırıp çağırmak benim üslubuma uygun değil. Ben de bu sebeple TFF’ye mektup yazdım ve rahatsızlık duyduğumuz konuları dile getirdik. TFF’den bize gelen cevap ‘hata var’ oldu. Hata varsa hatalılara cezasını verdiniz mi? Çıkıp bu büyük camiadan özür dilediniz mi? Eğer bu bir hataysa kurala uygun olarak maçın tekrar edilmesini istiyoruz. Federasyondan beklentimiz budur. Beşiktaş için federasyon ile en büyük kavgayı, savaşı veren benim. Bunu herkes çok iyi biliyor. Tüm bunlara rağmen yaşanan olaylar karşısında beni suçlu göstermek akla, mantığa sığmayan bir hatadır. TFF’ye buradan sesleniyorum. Hata yapan bu hakemlerin gitmesi, gelmesi ile ilgili diğer kulüpler tarafından söylenenleri dikkate almaları gerekmiyor. Bu konuda söylediklerimin arkasındayım. Ben Beşiktaşlı duruşumdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ben federasyon ile değil, oradaki kokuşmuş düzen ile kavga ediyorum. Hakemlerin her maç sonrası istinasız eleştirildiği bu düzen bitene kadar kavgam devam edecek” dedi.



Talisca ve Ramos'un transfer görüşmeleri

Eleştiri konusu olan transfer politikaları hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

“Bizimle alakalı gündem de bir Talisca konusu var. İstenmeyecek oyuncu değil. Kendisini Beşiktaş forması altında yaptıklarıyla çok sevdik. Kulübüne bir başvuru yaptık. Olumsuz geri dönüş oldu. Öte yandan adı bizimle de anılan Ramos transferi gündeme geldi. 2 yıllık gideri 50 milyon Euro'nun üzerine çıkacak bir arkadaş. 37 yaşındaki bir adam için değer mi sizce? Evet geçmişi var mı, var. Kariyerli bir oyuncu ama son iki senesine bir bakın. Alabilen varsa alsın ki Ramos transferi ile ilgili sponsorluk için kimse de beni arayarak destek vereceğini söylemedi.”

Geçen sene devre arasında yapılan transferlerin başarılı bir süreç başlattığını sözlerine ekleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, “Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yapılan transferler sonrası ligin kalan haftalarında performans olarak lider bizdik. Redmond’ın özel ailevi bir durumu var. Bunu ben iyi biliyorum. Devam etmek istedik, olmadı. Tekrar Türkiye’ye gelmeyeceğini biliyorum. Roman Saiss’in ise Dünya Kupası’na gitmeden ve geldikten sonraki tavırları çok farklıydı. Takıma zarar verecekti ve biz de gerekeni yaptık. Bazen kulüp menfaatleri için bu tarz adımları atmak gerekiyor. Biz de istemeyerek de olsa kolumuzu kesmek zorunda kaldık. Öte yandan Dele Alli gitti, ondan daha başarılı Chamberlain geldi. Medyada yokmuş gibi davranılıyor. Çok sabırsız bir tavır sergileniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Taraftarımızın da gelmemesi gerekiyor. Sabırlı olmalıyız” şeklinde konuştu.



“Halil’in babası Şenol hocayı aradı”

Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu transferinin bir transfer çalımı olmadığını belirten Başkan Çebi, “Halil’in babası Şenol Güneş’i arıyor, Galatasaray’da yaşadıklarını tekrar yaşamak istemediğini söyleyerek Beşiktaş’a gelmek istediğini söylüyor. Hoca da benimle iletişime geçerek bu oyuncuyu kazanabileceğimizi ve Türk statüsünde kadro derinliği oluşturmak açısından takıma fayda sağlayacağını söyledi. Devreye girdik, takıma kazandırmaya çalıştık. Sonra bizimle görüşmesinde Galatasaray’ın teklifinden bahsederek fiyat arttırmaya çalıştı. Böyle bir oyuncunun Beşiktaş camiasına zarar verebileceği kanısında birleşerek transfer masasından kalktık. Allah bahtını açık etsin” dedi.

Tadic transferi ile ilgili sorulan soruyu da Çebi, "Tadic, bizden verdiğimiz ücretin iki katını istedi. Hoca da 'asla vermeyin' dedi. Şenol Güneş ve teknik ekibin istemediği hiçbir oyuncuyu almadık. Kendisi Fenerbahçe’yi tercih etti. Sanırım sarı-lacivert renklere özel bir ilgisi var” yanıtını verdi.



“Jean Onana, herkes tarafından istenen bir oyuncu”

Fransız ekibi Lens'ten kadrolarına kattıkları Onana'nın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere de açıklık getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, “Onana’nın geçen sene kimler tarafından istendiğini biliyoruz. Oyuncunun birden ülkesi, takımı, arkadaşları değişti. Yeni gelen, alışmaya çalışan bir oyuncuya bana zarar vermek için zarar veriyorsunuz. Hoca da istedi ben de istedim. Herkes tarafından istenen bir oyuncu. Gelecek vadeden bir oyuncu. Gerekirse bu sezon kiralanabilir. Sabırlı olunması gereken bir konu” ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan ve Dinamo Kiev ile oynanan ilk müsabakada fileleri sarsan Bahtiyar Zaynutdinov'un çok değerli bir futbolcu olduğuna vurgu yapan Çebi, “Hem oyuncu olarak yetenekli biri hem de yerli statüsünde oynaması büyük bir avantaj. Transferi konusunda Ceyhun beyin de emekleri çok büyük. İlk görüşmeleri kendisi aracılığıyla gerçekleştirmiştik” diye konuştu.

Tayyip Talha Sanuç’un sakatlığını şanssızlık olarak nitelendiren Ahmet Nur Çebi, “En kısa zamanda takımdaki yerini alacağına inanıyorum. Bizim için kıymetli bir isim. Onun da bilet parasını başkası ödedi ama Tayyip bize imza attı. Bu da çalım olmadı. Çalımı hep biz yiyoruz medyada ne hikmetse” cümlelerine yer verdi.



"Salih Uçan'ı, milli takıma Beşiktaş yükseltti"

Salih Uçan ve Cenk Tosun'la devam eden yeni mukavele görüşmelerindeki son durumun sorulmasının ardından Başkan Çebi, “Salih Uçan'ı, milli takıma Beşiktaş yükseltti. O zaman Beşiktaş'a saygı duyulacak. Verdiğimiz rakamlar o zaman iyi rakamlardı. Biz sana zaten gereğini yapacağız. Birkaç görüşme yapıldı ama sonuç çıkmadı. Kendisiyle görüşeceğim. Salih de Mert de Cenk Tosun da bizim çocuğumuz. Onların takımda kalması için her şeyi yapmaya hazırım. Güzel bir şekilde neticelendireceğiz” açıklamasını yaptı.



“Buraya namusumla geldim, namusumla giderim”

Kongreden aksi bir karar çıkmadığı sürece görevinin başında olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Rahmetli Süleyman Seba’nın da kıymetini, değerini ne yazık ki kulüpten gittikten sonra anladık. Bana; 'Sen bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını koruyacak, kimseye yedirmeyecek başkansın. İnşallah sonun benim gibi olmaz. Beşiktaş için hayatından ödün veriyorsun' derdi hep. O dönemde de kulüp içerisinde yer alıyordum. Ben milletin lafı ile gidecek adam değilim. Buraya namusumla geldim, namusumla giderim. Üç hafta sonra nasıl gelir elde ettiğimiz anlaşmaları göreceksiniz. Sabırlı olun. Son gülen iyi güler. Temmuz, ağustos ayında yapılan transferler ile şampiyon ilan edilmez. Biz bu şekilde başarılı olacağız. Biz buyuz. Biz pandemi döneminde 4 tane kupayı 13 tane arkadaş ile kaldırmadık mı? Yine başarılı olacağız. Biz bu sene şampiyon olacağız arkadaşlar. Ve ben de bu kulübü borçsuz bir şekilde zamanı geldiğinde sıradaki Beşiktaşlıya devredeceğim. Camiadan isteğim bize inansınlar, sabretsinler” şeklinde konuştu.

Medya aracılığı ile kendisini istifaya davet eden ve başkan adaylığını açıklayan eski yönetici Hasan Arat'la alakalı ise Çebi, “Hasan Arat, 22 senedir ortada yok. Burası kimsenin çiftliği değil. Size göre hareket etmeyeceğiz tabii ki. Beşiktaş’a başkan olmak isterseniz olacaksınız ama her şeyin zamanı var. Beşiktaş’a neden zarar veriyorsunuz? Her şey iyi durumda. Kulüpte işler iyi durumda olduğu için başkanlığa talipler zaten” değerlendirmesinde bulundu.



“Konuyu hiç başka yere götürmeye çalışmasınlar”

Rashica transferinin açıklanış videosu sonrasında Galatasaray ile yaşanan polemik hakkında da düşüncelerini aktaran Ahmet Nur Çebi, “Galatasaray şampiyon olduktan sonra bir video ile bize gönderme yaptı. Olacak tabii, bu bir şov dünyası. Sonrasında biz de transfer çalımı olarak gördüğümüz bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdık. Bu işlerle ilgilenen arkadaşlarımız da gönderme yaparak böyle bir paylaşım yapmışlar. Siz yaparken iyi, biz yapınca kötü. Yok öyle oyunbozanlık. Benim yönetimim de hiçbir kulüp emektarı böyle bir imada bulunamaz. Ben Galatasaray’da bu terör örgütü ile ilişkisi olan birisi olduğunu düşünmüyorum. Zamanında çıkmıştır birkaç kişi. Durum öyle bir şey ki her yerde, her alanda çıkabilir. Bizim böyle bir imada bulunduğumuzu kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim durumumuza da yakışmaz. Yaptığımız açıklamalar da kamuoyunda mevcuttur. Konuyu hiç başka yere götürmeye çalışmasınlar” diyerek sözlerini tamamladı.