Ahmet Hakan, şimdi de seçimden günler önce yazdığı seçim öngörüleri yazısı ile gündeme geldi. Ahmet Hakan’ın yazısındaki 14 tahmininin 12 tanesi tutmadı.

Hakan neredeyse hiçbir doğru tahminde bulunmadığı yazısında şu iddialarda bulundu:

"Gözler İstanbul ve Ankara’ya çevrilmişken esas sürpriz İzmir’de yaşanacak.

Ordu’da Hilmi Güler yeniden başkan olacak.

Beşiktaş ve Şişli’de değişen bir şey olmayacak. CHP rekor kıracak.

Şanlıurfa’da Yeniden Refah’tan aday olan Kasım Gülpınar, biraz oy tırtıklasa da Zeynel Abidin Beyazgül’ün seçilmesine engel olamayacak.

Maçoğlu, Kadıköy’de umduğunu bulamayacak.

Hatay’da Lütfü Savaş, çok esaslı bir tokat yiyecek.

Eskişehir’de CHP, çok rahat ve çok profesyonel kazanamayacak.

Antalya’da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak.

Üsküdar ve Tuzla’da AK Parti fark atarak kazanacak.

İstanbul’da iki aday arasında kopuş yaşanmayacak. Başa baş durumu devam edecek.

Muğla’da bir Aydın Ayaydın şaşırtması yaşanacak.

İYİ Parti, Türkiye genelinde üçüncü parti olacak.

DEM, yine oy kaybedecek.

Yeniden Refah, 'keşke' diyecek."