Vali Çiçek: “Bu şehirde her şey kadınlarla güzelleşecek”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek kadınların yatığı her türlü üretimi desteklediklerini ifade ederek, “Bu şehirde her şey sizlerle yani kadınlarla güzelleşecek. Sizin gücünüz bize ilham olacak, ben her zaman yanınızdayım” dedi.

İlçe ziyaretleri kapsamında Vali Çiçek, Çay ilçesini ziyaret etti. Vali Çiçek, ziyarette ilçede devam eden yatırımları, projeleri ve çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Çay Kaymakamlığını ziyaret ederek programına başlayan Vali Çiçek, ilçenin genel durumu, asayiş, pandemi tedbirleri, yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetler konusunda Kaymakam Mehmet Durgut’tan ayrıntılı bilgiler aldı.

Daha sonra Çay İlçe merkezinde mülkiyeti belediyeye ait olan ve önceden kafe olarak kullanılan Kadın Kooperatiflerinin Üretim ve Satış Merkezi olarak planlanan binada incelemelerde bulunan Vali Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı’dan bilgiler aldı.

Çay Kadın Kültür Evi’ni de ziyaret eden Vali Çiçek, kadın kültür evine gelen kadınlara verilen eğitimlerle gurur duyup mutlu olduğunu belirterek “Kadın eli değecek, Çay değişecek. Çay değişecek, Afyon gelişecek. Bizim Gizemli şehir diye ifade ettiğimiz Afyonkarahisar’ın gizemini kadınlarımız, annelerimiz çözecek. İnşallah burada gördüğüm tablo tüm Afyonkarahisar’a yayılır, oradan da memleketimize yayılır. Bu şehirde her şey sizlerle güzelleşecek. Sizin gücünüz bize ilham olacak, ben her zaman yanınızdayım” dedi.