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Üniversite öğrencilerine yönelik ’tarih medeniyeti’ konulu söyleşi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan üniversiteli öğrencilere yönelik "Tarih medeniyeti" konulu söyleşi yapıldı.
AFYONKARAHİSAR 07.12.2021, 16:44
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan üniversiteli öğrencilere yönelik "Tarih medeniyeti" konulu söyleşi yapıldı.
Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın tarafından (KYK) Yurdunda düzenlenen "Tarih medeniyeti" konulu söyleşi öncesinde milli mücadele döneminde kullanılan bazı kalıntılar öğrencilere gösterilmesinin ardından söyleşiye geçildi. Akabinde Araştırmacı Yazar Akalın tarafından tarih öncesi medeniyetlerin günümüze izleri konusunda bilgiler verildi.