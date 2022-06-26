banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Sandıklı’da polis ve jandarmadan motosiklet sürücülerine yönelik ortak denetim

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinin farklı noktalarında polis ve jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 26.06.2022, 14:40
Sandıklı’da polis ve jandarmadan motosiklet sürücülerine yönelik ortak denetim

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinin farklı noktalarında polis ve jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Sandıklı ilçe merkezi Konak Park ve Cumhuriyet Park kavşağında dün akşam saat 21.00 ile 24.00 saatleri arası polis ve jandarma ortaklaşa motosiklet denetimi yaptı. Durdurulan motosiklet sürücüleri kask ve evrak kontrollü yapıldı. Eksik evrakı olan sürücülere cezai işlem uygulanırken, plakasız motosikletler çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Yine motosiklet sürücüleri yapılan uygulama da kask takmaları, trafik kurallarına uymaları ve motosikletin egzoz sesi ile çevreye gürültü kirliliği yapmamaları yönünde uyarıldı.

Yetkililer bu tip uygulamalarının aralıklar ile yaz boyunca süreceğini amaçlarının toplumun huzurunu sağlamak ve yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek olduğunu kaydettiler.

Yorumlar (0)
28°
açık