Miniklere yönelik ‘Haşhaş Boyama’ etkinliği

Afyonkarahisar Sandıklı Halk Kütüphanesinde 6 ila 12 yaş arası çocuklara yönelik ‘Haşhaş Boyama’ etkinliği düzenlendi.

Anasınıfı Öğretmeni Burçin Özkan tarafından etkinliğe katılan öğrencilere haşhaş bitkisi hakkında ve yapacakları boyama çalışması hakkında bilgiler verildi. Daha sonra etkinliğe katılan öğrenciler kuru halde ki haşhaş bitkilerini Akrilik boyalar ile gönüllerince boyadılar. Özkan, kütüphanenin yaz tatilinde öğrencilerin zamanlarının boş geçirmemeleri için etkinlikler düzenlediğini kaydederek, “Geçen sefer ayraç etkinliği yapmıştık. Bu seferde farklı bir etkinlik olsun istedik. Haşhaş etkinliği yapma kararı aldık. Akratik boyalar ile haşhaşları boya yayacağız. İnşallah güzel çalışmalar ortaya çıka. Afyonumuza, Sandıklımıza, yöremize özel haşhaş bitkisinin boyama etkinliği. Amacımız etkinlikler yoluyla çocuklarımızı kütüphaneye çekmek ve daha uzun süre, severek kütüphanede zaman geçirmelerini sağlamak. Bu sayede çocuklarımız ve yetişkinlerimizi yani toplumumuzu sosyal ve kültürel bakımdan desteklemek istiyoruz. Kütüphaneler artık sadece kitap ödünç alınan ve ders çalışılan mekanlar değil, bundan çok daha fazlası, gerçekleştirilen her tür etkinlikle hayatın tam içinde. Küçük büyük herkesi kütüphanelerimize bekliyoruz” dedi.