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Kalp gözüyle Kütahya’yı gördüler

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve Karahisar Kalesi Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle dernek üyelerine yönelik Kütahya’ya gezisi düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR 13.07.2021, 14:50
Kalp gözüyle Kütahya’yı gördüler
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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve Karahisar Kalesi Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle dernek üyelerine yönelik Kütahya’ya gezisi düzenlendi.

Kütahya turuna Dumlupınar Şehitliği ziyaretiyle başlayan yaklaşık 40 engelli birey, Kütahya Ulucami ve Çini Müzesi, Arkeoloji Müzesi ziyaretlerimizden sonra ise derneğin Kütahya şubesinde tanışma toplantısı düzenledi. Engelli bireyler daha sonra Çavdarhisar’da bulunan tarihi mekanları gezerek bilgi aldı. Tarihin ilk borsa binası, Zeus tapınağı, Kibele heykeli ile antik tiyatroyu da ziyaret eden engelli bireyler, daha sonra günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.
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