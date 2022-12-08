İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci ilçelerde "Eğitim Öğretimin Değerlendirilmesi" toplantısı yaptı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci; Çay, Bolvadin ve Sultandağı İlçe Milli Eğitim müdürleri ile "Eğitim Öğretimin Değerlendirilmesi" toplantısı yaptı.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı İlçe Milli Eğitim müdürleri ve şube müdürleri ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, ilçelerde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Yapılan bilgilendirme toplantısının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci başkanlığında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mevlüt Çınar ve Fatih Akçil, Çay, Bolvadin ve Sultandağı İlçe Milli Eğitim müdürleri ve ilgili ilçelerin tüm kademelerindeki okul müdürlerinin katılımıyla "Eğitim Öğretimin Değerlendirilmesi" toplantısı düzenlendi. Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdür Derviş Özçal ve Sultandağı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Kılınç’ın selamlama konuşmalarının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ilçelerdeki yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri değerlendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin toplantıya katılan tüm ilçe milli eğitim müdürlerine ve idarecilere yapmış oldukları ve yapılacak çalışmalarından dolayı başarılar dilemesi ve teşekkürlerini iletmesi ile toplantı sona erdi.