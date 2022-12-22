Belediye binası tadilatın ardından karakol olarak hizmet verecek

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde yeni belediye binası yapılmasının ardından atıl duruma çıkan eski belediye binasının jandarma karakoluna dönüştürülmesi için tadilat çalışması başlatıldı.

Özburun beldesinde geçtiğimiz aylarda yeni belediye binası yapılarak hizmete girdi. Belediyenin taşınma işleminin tamamlanmasının ardından ise eski bina ise atıl duruma geçti. Yapılan görüşme ve imzalanan protokollerin ardından eski belediye binası ise jandarma karakolu yapılmak üzere tahsis edildi. Tahsisin ardından belediye binasından tadilat çalışması başlatıldı. Tadilatın ilerleyen günlerde tamamlanmasının ardından binanın sonraki dönemlerde jandarma karakolu olarak hizmet vereceği kaydedildi.