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20 bin fidan ve 30 bin süs bitkisi toprakla buluştu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatları ile park bahçeler müdürlüğü ekipleri Erenler mahallesinde bulunan Şehit Mehmet Sağlam Parkını ağaçlandırmaya başladı.

AFYONKARAHİSAR 24.11.2020, 15:06
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20 bin fidan ve 30 bin süs bitkisi toprakla buluştu
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatları ile park bahçeler müdürlüğü ekipleri Erenler mahallesinde bulunan Şehit Mehmet Sağlam Parkını ağaçlandırmaya başladı.

Kasım ayı içerisinde fidan dikim çalışmalarını sürdüren park bahçeler müdürlüğü ekipleri, park ve mesire alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Erenler mahallesinde bulunan Şehit Mehmet Sağlam parkına fidan diken ekipler, çam, sedir ve ıhlamur ağaçlarını toprakla buluşturdu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şuana kadar park ve mesire alanlarında 20 bin fidan ve 30 bin süs bitkisi dikti. Hava şartlarının el verdiği süre içerisinde ekipler, şehirdeki park ve mesire alanlarına fidan ve ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceği bildirdi.
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