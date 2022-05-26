Yolda yürüyen genç bacağından bıçaklandı

Adıyaman’da yolda yürüdüğü esnada bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan genç, yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi üzerinde yürüyen B. Y., isimli genç, yanına gelen kimliği belirsiz bir şahsın aniden saldırısına uğradı. Bıçaklı saldırı sonucunda bacağından yaralanan Baran Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.