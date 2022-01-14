Yarışmada dereceye giren imam hatiplilere ödül verdi

Adıyaman’da İmam Hatip Okulları arası Mesleki Yarışmalarda il derecesi alan öğrencilere ödül töreni yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün geleneksel olarak her yıl İmam Hatip Okulları arasında düzenlediği Mesleki yarışmalarında (Genç nida Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, genç muhafızlar hafızlık yarışması, genç bilaller ezan okuma yarışması ve hutbe okuma kategorilerinde) ilk üç dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğümüz Din Öğretimi Şubesinin organize ettiği ve Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunun ev sahipliğinde yapılan programda derece yapan öğrencilerin okuduğu Kuran-ı Kerim, Ezan ve hutbe izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, öğrencilerin yeteneklerinin ve başarılarının mutluluk verici olduğunu ifade ederek öğrencileri takdir etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kendisinin de İmam Hatip mezunu olduğunu ifade ederek her zaman okulların ve öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, öğrencilerin mesleki yarışmalardaki başarılarının ve sergiledikleri performanslarının geleceğimiz adına ümit verici olduğunu ifade etti.

Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.