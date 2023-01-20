Valizinde uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir otobüste valizinde uyuşturucu çıkan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri esnasında durdurulan bir otobüsün bagaj kısmında arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda D.A., isimli şahsın valizinde 1 kilo tütüne enjekte edilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken D.A., isimli şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Burada sorgusu tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.