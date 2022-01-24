Vali Çuhadar, çocuk bakım merkezlerini inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşları ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evleri sitesi, bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezi ve özel yuvamız bakım merkezini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi, safvan çocuk evleri sitesi ile bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde kalan çocukları ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar burada kalan çocukların karne heyecanına ortak oldu. Vali Çuhadar, daha sonra özel yuvamız bakım merkezinde kalan bakıma muhtaç yaşlılar ve zihinsel engelli çocuklarla bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayan Vali Çuhadar, “Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bugünlerde insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla ilimizde bulunan bütün kesimlerin yanında oluyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde koruma ve bakımını gerçekleştirdiğimiz çocuklarımızın karne heyecanlarına ortak olduk. Akademik durumları hakkında bilgi aldık. Özel yuvamız bakım merkezinde bulunan bakıma muhtaç yaşlılarımız ve engelli çocuklarımızı yerinde ziyaret ettik. Zorlu hava koşullarında oluşabilecek erişilebilirlik ve ulaşım aksaklıklarının giderilmesi için talimatta bulunduk. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze çocuklarımıza ve bakıma muhtaç yaşlılar ile zihinsel engelli çocuklarımıza sıcak aile ortamı sundukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise, “Attığımız her adımda yanımızda olan, bilgi ve tecrübesiyle bizlere rehberlik eden Valimiz Mahmut Çuhadar’a kuruluşlarımıza yaptığı ziyaret ve verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.