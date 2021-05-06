Sultan Teyze hayaline kavuştu

Adıyaman’ın Gerger İlçesine bağlık Kılıç (Biyanko) Köyü sakinlerinden yürüme zorluğu çeken 86 yaşındaki Sultan Erdinç, hayalindeki tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Sultan Erdinç’ın oğlu Hamza Erdinç, 6 yıldır yürüyemeyen yatalak annesi için Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ile görüşerek tekerlekli sandalye talep etti. Talebine hemen olumlu cevap veren Başkan Serkan Aslan, derneklerine müracaat eden yürüme zorluğu çeken 86 yaşındaki Sultan Erdinç için hayırsever bir iş adamının katkılarıyla tekerlekli sandalye tedarik etti. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Kahta İlçe Müdürlüğü ekipleri ile beraber Gerger ilçesine bağlı Kılıç Köyünde ikamet eden Sultan Erdinç’e tekerlekli sandalyesi teslim edildi.

Annesini hastaneye veya köyde dışarda gezdirmek için tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları olduğunu belirten Sultan Erdinç’ın oğlu Hamza Erdinç, “Annem 86 yaşında. Yaşlılığa bağlı hastalıklarının yanında bir de yürüme zorluğu çekiyor. 6 yıldır yatalak. Tekerlekli sandalye olsaydı beni arada bir dışarı çıkarırdınız derdi. Hep böyle hayal ederdi. Ben de Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan’ı aradım. Böyle bir ihtiyacımızın olduğunu söyledim. Sağ olsun hemen olumlu cevap verdi. Tekerlekli sandalyemizi getirdi. En çok annem sevindi. Arada bir dışarı götürürüz. Başkan Serkan Aslan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, "Sultan Erdinç teyzemiz için bizden tekerlekli sandalye talebinde bulundular. Oğlu Hamza Erdinç, teyzemizin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de Kahta Bedensel Engelliler Derneği olarak hemen bir tekerlekli sandalye tedarik ettik. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ekipleri ile beraber tekerlekli sandalyemizi getirip teyzemize ulaştırdık. Teyzemizin ihtiyacı ve hayali olan tekerlekli sandalyesini iyi günlerde kullanmasını diliyoruz. Bize ulaşım imkanını sağlayan Aile ve Sosyal Politikalar Kahta İlçe Müdürlüğü’ne ve hayırsever iş adamlarına da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.