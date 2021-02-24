Silah ticareti yapan şahsın evine operasyon

Kahta’da silah ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsın evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapan M.Ü. isimli şahsı takibe aldı. Yaklaşık iki ay boyunca yapılan takip ve titiz çalışmalar sonucunda ekipler tarafından şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 adet tabanca, 13 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği, 163 adet tabanca mermisi, 37 adet av tüfeği fişeği, 10 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Silahlara ve mermilere el konulurken M.Ü. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.