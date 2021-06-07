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Naif Dünek yeniden başkanlığa seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Saha Komiserleri Derneği Şubesinin yapılan olağan genel kurulunda Mevcut Başkan Naif Dünek yeniden Başkanlığa seçildi

ADIYAMAN 07.06.2021, 17:03
Naif Dünek yeniden başkanlığa seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Saha Komiserleri Derneği Şubesinin yapılan olağan genel kurulunda Mevcut Başkan Naif Dünek yeniden Başkanlığa seçildi

15 Temmuz Şehitler Ortaokulu toplantı salonunda yapılan olağan Genel Kurulun Divan Başkanlığını ASKF Başkanı Cenap Taşkın, üyeliklerine ise Mehmet Teker ile Alican Çelik seçildi.

Genel kurul seçimlerine tek liste halinde giren Dernek Başkanı Naif Dünek’in yönetim kuruluna Alaattin Kara, Nöyfel Metin Aksu, Eyüp Öztürk ile Mehmet Ali Kaygusuz seçildi.

Naif Dünek ise konuşmasında saha komiserlerimiz yağmur çamur demeden zorlu şartlarda görev yaptığını belirterek, saha komiserleri olarak daima iyisini yapmak ve daha verimli çalıştıklarını dile getirdi.
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