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Milletvekili Fırat’ın görevi belli oldu

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı oldu.

ADIYAMAN 21.04.2021, 09:59
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Milletvekili Fırat’ın görevi belli oldu

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı oldu.

AK Parti Genel Merkezi’nde daha önceden çeşitli görevlerde bulunan ve TBMM’de çeşitli komisyonlarda yer alan Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’a bu kez AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevi verildi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, “AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevine bizleri uygun gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu’na şükranlarımı sunarım. Rabbim bizi mahcup etmesin inşallah” dedi.

Adıyamanlı olan MYK Üyesi Resul Kurt da Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığında görevlendirildi.
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Yorumlar (1)
M emin koyuncu 35 dakika önce
Sayın vekilim için hayırlı ve uğurlu olsun yeni görevinde başarılar diliyorum
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