Milletvekili Aydın’dan 1 Mayıs kutlama mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ahmet Aydın yayımladığı mesajında, “Kuşkusuz ülkelerin bugünleri ve müreffeh yarınları için üretim ve emek en belirleyici ve etkili kuvvettir. Bundan dolayı, sahip olduğumuz kültürün, medeniyet tasavvurumuzun emek ve alınteri ile yakın alakası bulunmaktadır. En mühimi de emeğin sahibi olanın her türlü saygıyı ve desteği fazlasıyla hak etmiş olmasıdır.

Emekçinin ve emeğin gerçek sahibinin hakkı olanı, alnının teri kurumadan almasını esas alan bir dünya görüşü ile her bir emekçimizin, insan onuruna yaraşır bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hakkını en makul şekilde alması en büyük idealimizdir.

İnşallah, ülkemizin gelişen şartları içerisinde, toplumumuzun diğer kesimlerine yönelik olduğu gibi emekçilerimizin de refah seviyesinin yükseltilmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile bütün emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.