Adıyaman’da, birkaç gündür etkili olan yağışlarla birlikte Adıyaman-Çelikhan Karayoluna kaya parçaları düştü.

Birkaç gündür Adıyaman’da etkili olan yağmur yağışıyla birlikte Adıyaman- Çelikhan Karayolunun bazı bölgelerine dağlardan kopan kaya parçaları yuvarlandı. Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Mevkii yakınlarına düşen kaya parçaları dolayısıyla sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sürücülerin manevra yapmak zorunda kalmasına neden olan kaya parçalarından dolayı karayolları ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kaya parçalarını iş makineleriyle kaldırarak önlemler aldı.