“I-Zerogen Stem” Projesi Başarılı Örnekler Sergisine kabul edildi

TOBB Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu “I-Zerogen Stem” projesi ile İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisine kabul edildi.

TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Türkiye genelindeki bütün imam hatip okulları arasında ilk 50’ye girerek büyük bir başarı elde etti. Okul idaresi ve öğrenciler Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı’yı makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, “İmam hatip okullarındaki öğrencilerin öğrenmesine ve akademik gelişimine katkı sağlayan, bilimsel faaliyetler ile sistemli bir şekilde ilerlemeyi öğreten, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle öğrencilerin gelişimini destekleyen, eğitim ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik değişim ve dönüşüm oluşturan başarılı örneklerin ve model uygulamaların teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi yürütülüyor. Bu minvalde Adıyaman merkezde bulunan TOBB Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulumuz, I-Zerogen Stem Projesi ile İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisine yaptığı başvuru kabul edilerek Türkiye genelindeki bütün imam hatip okulları arasında ilk 50’ye girerek büyük bir başarı gösterdi. Hem idarecilerimizi, hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

“I-Zerogen Stem” projesi, uzayda keşfedilen bir gezegene seyahat ve o gezegende yaşamak için gerekli teknolojik araçların tasarımını içeriyor.