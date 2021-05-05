Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

Ülke genelinde başlayan tam kapanma sonrası Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontroller aralıksız devam yapılıyor. Polis ekipleri devriye araçları ile anonslar yaparakta halkın evden çıkmaması için uyarılarda bulunuyor. Polis ekipleri anonslarda, "Önce sabır, sonra bayram" ifadelerini kullanarak zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Polis ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında da uygulama noktaları oluşturarak denetim yapıyor. Yapılan denetimlerde seyahat izinleri bulunmayan 158 kişiye de idari para cezasının uygulandığı belirtildi.