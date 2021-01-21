Başkan Dağtekin mazbatasını aldı

AK Parti İl Başkanlığına seçilen Mehmet Dağtekin, mazbatasını tören ile aldı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve teşkilat mensuplarının katılımı ile mazbatayı aldı. Adliye çıkışında açıklamada bulunan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 7. Olağan Genel Kurulu pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Başkan Dağtekin, “Genel kurulumuz coşkulu bir şekilde geçekleştirildi. Belki de bu güne kadar yapılmış en coşkulu bir kongreydi. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içeisinde hizmet etmeyi nasip etsin. Biz 2023 hedeflerine doğru hızla ilerleyeceğiz. Yeni teşkilatımızla sahalarda en hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Rabbim bizleri bu görevde mahcup etmesin” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, Başkan dağtekin’e başarılar dileyerek, “Kongremizde görev alan teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Partimizin amacı millete hizmet etmektir. Memleketimize daha güzel hale getirmek iüçin hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise konuşmasında, “Gerçekleştirdiğimiz kongremizi hep birlikte geçekleştirdik. Çok güzel bir kongre oldu. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyarak, 2023 hedeflerine doğru ilerliyoruz. Bu güne kadar partimize destek veren ve görev yapan kişiler oldu. Onlara teşekkür ediyor, yenilere başarılar diliyorum” dedi.