Aracın motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Adıyaman’da, park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi, Malazgirt İlkokulu yakınlarında bulunan park halindeki bir otomobilin motor kısmından ses geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her hangi bir yarası bulunmayan kedi, verilen yiyecek sonrası serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.