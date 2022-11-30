Adıyamanlı Yazarın ‘Özlü Sözler İdeal İnsan Profili’ isimli kitap çıktı

Adıyamanlı Yazar Hüseyin Bulut’un ilk kitabı olan ‘Özlü Sözler İdeal İnsan Profili’ isimli kitabı çıktı.

İçerisinde yaşanmış hikayelerden ortaya çıkan özlü sözlerin yer aldığı ‘Özlü Sözler İdeal İnsan Profili’ satışa sunuldu. İnternet üzerinden satışa sunulan kitapta 500 özlü söz yer alıyor.

Yazar Hüseyin Bulut, kitabın roman olmadığını özlü sözlerin yer aldığını bir kitap olduğunu belirterek, “Bu kitapta her biri mutlaka yaşanmış bir olayın neticesinden tahlil ve tefekküründen ortaya çıkmış sözleri okuyucularımızın düşünce dünyasıyla paylaşmak süetiyle hayatı daha peşin, daha anlamlı ve daha nitelikli yaşamaya bir nebzede olsun katkı verebilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz.

Kitabımız akıcı bir roman havasında değil her biri için üzerinde bir müddet düşünerek ve tasavvur ederek okumanızdır. İnancımız odur ki bu mülahaza ile okunacak her bir özlü söz hayatınıza ve düşünce dünyanıza katkı sağlayacaktır” dedi.