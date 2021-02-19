Adıyaman’da kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak cep telefonu ele geçirdi.

KOM Şube Müdürlüğü kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman merkez, Besni ve Şanlıurfa’da kaçak cep telefonu ticareti yaptığı tespit edilen S.S., E.Y., A.B., A.Y., E.A., B.A., A.Ç. ve İ.H.H. isimli şahıslara yönelik farklı tarihlerde yapılan 15 ara yakalamada 68 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmişti.

Şüpheli şahıslara ait 7 ikamet ile cep telefonu üzerine faaliyet gösteren 6 iş yerinde Adıyaman ve Şanlıurfa’da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde B.A. isimli şahıs hariç 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adresinde yapılan aramada 8 adet kaçak cep telefonu ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.