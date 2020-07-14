Adıyaman’da bazı kaymakam ve vali yardımcıları değişti

Cumhurbaşkanlığının kaymakam ve vali yardımcılarının yer değişikliğini içeren kararname yayımlandı.

Adıyaman bir çok kaymakam ve vali yardımcısının görev yerleri bu kararname ile değişti. Tut, Çelikhan, Sincik, Samsat ve Gerger ilçelerinin kaymakamları değişti.

Yayımlanan kararnameye göre kaymakam ve vali yardımcılarının yeni görev yerleri şöyle:

“Çorum Osmancık Kaymakamlığına Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Adıyaman Vali Yardımcılığına Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Aksaray Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Tugay Tut Kaymakamlığına, Adıyaman Vali Yardımcılığına Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Kayseri Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdar Samsat Kaymakamlığına, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirbağ Elazığ Vali Yardımcılığına, Ordu Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar Çelikhan Kaymakamlığına, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru Şırnak Vali Yardımcılığına, Gaziantep Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl Sincik Kaymakamlığına, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir Siirt Vali Yadımcılığına,Ordu Mesudiye Kaymakamı Emin Kaymak Gerger Kaymakamlığına, Adıyaman Hukuk Müşavirliğine Mardin Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, Adıyaman Valiliği Hukuk Müşavirliğine Isparta Valiliği Hukuk Müşaviri Salih Altınok atandı.”