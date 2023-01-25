Adıyaman’da 161 personelle huzur-güven uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik yaptıkları huzur uygulamasında 3 bin 143 kişinin kimlik kontrolünü gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 42 farklı noktada 50 ekip ve 161 personelle yaptıkları uygulama çerçevesinde kimlik kontrolünü yaptıkları 3 bin 143 kişiden 22’sini çeşitli suçlardan aranmaktan gözaltına aldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda 75 umuma açık yer, 27 metruk bina ve otogarda da kontrollerde bulundu.

Ekipler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 şahıs hakkında ise idari işlem gerçekleştirdi.