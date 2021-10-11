Yürekli: “5 Ocak’ta, Başkomutan Erdoğan ile ‘Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık’ demek istiyoruz”

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, 100 yıl sonra 5 Ocak 2022’de Adana’da o günün ruhunu yaşatmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ile, ‘Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık..’ diye seslenmek istiyoruz” dedi.

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri’ kapsamında belgesel çalışmalarını sürdüren Adanapost Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, ‘Editör Masası’nda, etkinlikler hakkında yapılan çalışmaları kurul üyeleri ile paylaşıldı.

Yürekli, “5 Ocak 2022’, Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı, Bayrak şiirinin yazılışının 62. ve Arif Nihat Asya’nın ölümünün 47. Yıldönümü olduğu için Adanalılarda tezahür eden milli mücadele ruhunu, Adana ruhunu aynı yerde yeniden Başkomutanımız Erdoğan ile canlandırmak ve Türkiye’nin ilk büyük bayrağını, Saat Kulesi ile Ulu Camii minaresi arasında aynı ebatta dalgalandırmak istiyoruz. Başkomutanımız ile o günün diriliş ruhunu yeniden millet ve gençler ile birlikte kuşanalım diyoruz. Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılında başkomutanımız ile birlikte, kebabımızı yiyip şalgamımızı içerek, bayrağımızı yerine asarken milli mücadele şiirlerini hep beraber okuma isteğimizi buradan dile getiriyoruz” diye konuştu.