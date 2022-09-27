Yüreğir’de ücretsiz diyetisyen hizmeti

Yüreğir Belediyesinin vatandaşların sağlığını korumak ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmeti yoğun ilgi görüyor.

Yüreğir Belediyesinin obezite ile obeziteye bağlı oluşabilecek kronik hastalıklarla mücadele etmek ve vatandaşların sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmeti devam ediyor.

3 ayda 520 kişinin başvurduğu uygulamada Beslenme ve Diyet Uzmanı Yaren İnci, kilo vermek isteyen vatandaşlara sağlıklı şekilde kilo vermeleri için destek oluyor.

Hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde verilen diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden randevu oluşturuyor. Daha sonra kan tahlilleri ile birlikte merkeze gelen vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılıyor, kişiye özel belirlenen diyet programı düzenli olarak takip ediliyor.

Kişiye özel beslenme listesi

Beslenme programları hakkında bilgi veren Diyetisyen Yaren İnci, “Kilo vermek için bize başvuran vatandaşlarımızın detaylı vücut analizlerini ve varsa mevcut hastalıklarını göz önünde bulundurarak kişiye özel beslenme listesi oluşturuyoruz. Hastamız, belirlenen ideal kilosuna ulaşana kadar haftalık takibini yapıyoruz. Bu takiplerde uygulanan diyet programını devamlı olarak güncelliyoruz. Diyet ile birlikte egzersiz programları önererek daha sağlıklı kilo vermelerine yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"Şok diyetlerden uzak durun"

Günümüzde birçok hastalığın sağlıksız beslenme kaynaklı olduğunu belirten İnci; “Fazla kilolarınızı verirken sağlığınızdan olmamak için diyetisyen eşliğinde hazırlanmış diyet listelerini takip etmeniz gerekir. Kişiye özel hazırlanan programdaki hiçbir ana ve ara öğün atlanmamalıdır. Kulaktan dolma bilgiler ile uygulanan hatalı programlar pek çok sağlık problemine yol açabilir. Şok diyetlerden kesinlikle uzak durulmalıdır” diye konuştu.