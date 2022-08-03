Yüreğir’de 8 bin 660 aileye "Hoş Geldin Bebek" ziyareti

Yüreğir Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği “Hoş Geldin Bebek” projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret eden Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren battaniye, şampuan, sabun, pişik kremi, bebek bezi ve ıslak mendilden oluşan set hediye ediyor. 0-6 aylık bebekleri olan ve ‘Hoş Geldin Bebek’ uygulamasından yararlanmak isteyen aileler belediyeyi arayarak kayıt oluşturuyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’de ekiplerin bazı ziyaretlerine katılarak ailelere sürpriz yapıyor. Bu çerçevede eşi Raziye Kocaispir ile birlikte Yenidoğan Mahallesi sakinlerinden Ballı ailesini evlerinde ziyaret eden Başkan Kocaispir, Lütfiye ve İsa Ballı çiftini tebrik etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla doğumdan ölüme kadar vatandaşın yanındayız ifadelerine yer veren Başkan Kocaispir, “Bebek heyecanı yaşayan ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Ekiplerimiz bugüne kadar 8 bin 660 ailemize misafir oldu. Yeni doğan bebeklerimizin vatana, millete ve ailesine hayırlı bir evlat olmalarını temenni ediyorum’’ dedi.