Bahar Candan “Benim hesabım üzerinden işlem yapıldığı iddiası külliyen yalan” Bahar Candan “Benim hesabım üzerinden işlem yapıldığı iddiası külliyen yalan”

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kural tanımayan sürücülere yönelik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan uygulamalar çerçevesinde 2 bin 621 araç kontrol edildi. Alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren 15 sürücünün ehliyetine el konuldu. Araçlarında abart egzoz bulunduran 9 sürücüye, ehliyetsiz trafiğe çıkan 44, kırmızı ışık ihlali yapan 39, kask ihlalinden 87, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 46 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kural tanımayan sürücülere toplamda 2 milyon 145 bin TL para cezası uygulandı.