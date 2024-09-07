Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kural tanımayan sürücülere yönelik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan uygulamalar çerçevesinde 2 bin 621 araç kontrol edildi. Alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren 15 sürücünün ehliyetine el konuldu. Araçlarında abart egzoz bulunduran 9 sürücüye, ehliyetsiz trafiğe çıkan 44, kırmızı ışık ihlali yapan 39, kask ihlalinden 87, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 46 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kural tanımayan sürücülere toplamda 2 milyon 145 bin TL para cezası uygulandı.