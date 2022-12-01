Yüreğir Belediyesi’nden ‘sıfır atık’ projesine tam destek

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, biyobozunur gıda atıklarını atık tesisinde komposta dönüştürdüklerini belirterek, “Böylece tarımsal verimin artırılmasına katkı sağlıyor, üreticilerimizi destekliyor, israfın önüne geçiyoruz” dedi.

Yüreğir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyor. ‘Biyobozunur Atık Projesi’ ile organik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak hem çevreyi koruyan hem de sürdürülebilir tarımı destekleyen Yüreğir Belediyesi, hizmete sunduğu ‘Kuru Mama Üretim Tesisi’ ile de toplanan gıdaların atık olmasının önüne geçiyor; sokak hayvanları için kaliteli mama üretimi yapıyor. Yüreğir’de hayata geçirilen ‘Biyobozunur Atık Projesi’ çerçevesinde pazarlardan toplanan atıklar ayrıştırılarak organik gübreye dönüştürülüyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini belirterek, “Biyobozunur atık projesi ile doğayı koruyor, israfın önüne geçiyor, geleceğe nefes oluyoruz. Adana ve bölgede bir ilk olan Kuru Mama Üretim Tesisimiz ile de can dostlarımıza kaliteli mama üretimi yapıyoruz” dedi.

Yüreğir Belediyesi olarak değerli bir projenin öncüsü olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Başkan Kocaispir, “İlçemizde hal ve pazarlarda sebze meyveden oluşan biyobozunur gıda atıklarını şantiyemizde oluşturduğumuz Biyobozunur Atık Tesisimizde komposta dönüştürüyoruz. Böylece tarımsal verimin artırılmasına katkı sağlıyor, üreticilerimizi destekliyor, israfın önüne geçiyor, doğamızı koruyor, geleceğe nefes oluyoruz. 1 yılda yaklaşık 4 bin ton kompost ürettik” şeklinde konuştu.

Akdeniz meyve sineğine çözüm

Akdeniz meyve sineğinin en fazla barındığı yerlerin meyve ve sebze atıkları olduğunu hatırlatan Başkan Kocaispir, “Yaş meyve sebze atıkları bölgemizde çiftçilerimizin başına bela olan Akdeniz meyve sineğinin en fazla barındığı yerlerin başında geliyor. Bu atıklar toplanarak geri dönüşümü yapıldığında aynı zamanda bu haşerenin çiftçimize verdiği zarar da nispeten önlenmiş oluyor” dedi.

Organik atıklar can dostlara mama oluyor

Yüreğir Belediyesi, ayrıca sahipsiz sokak hayvanları için ‘Mama Üretim Tesisi’ kurdu. Adana ve bölgede örnek olacak bir projeyi hayata geçiren Yüreğir Belediyesi, organik atıkların da değerlendirildiği tesiste modern ileri işleme teknikleri ile sokak hayvanlarına mama üretimi yapmaya başladı. Başkan Kocaispir, böylece sokak hayvanları için yiyecek sağlanırken; yemek artıklarının yeniden ekonomiye kazandırılacağını, organik atıklar azaltılarak da ‘Sıfır Atık’ projesine katkı sağlanacağını belirtti.

Besleyici değeri yüksek mama

Üretimi yapılan mamaların besleyici değerinin çok yüksek olduğunun altını çizen Başkan Kocaispir, “Tesisimizde atık ve artıklar tekniğine uygun olarak yapılacak olan ısıl işlemler sonucunda; kedi ve köpek yemi olarak geri kazanımını sağlıyoruz. Bu suretle can dostlarımıza kaliteli mamalar temin etmiş oluyoruz. Ürettiğimiz mamalar belediye görevlilerimiz, hayvan hakları platformları, yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü olarak sokak hayvanı beslemesi yapan hemşehrilerimizle birlikte dağıtımı yapılarak sokak hayvanlarımız için kullanılacak” diye konuştu.