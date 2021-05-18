Yüreğir Belediye Meclisinden İsrail’e kınama

Yüreğir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail’i kınadı.

Yüreğir Belediyesi Mayıs ayı ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi, mecliste grubu bulunan partiler bir bildiri yayınlayarak Gazze Şeridi’ne 10 Mayıs’tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail’i kınadı.

AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Yüreğir Belediye Meclisi gruplarınca yayınlanan bildiride İsrail’in bütün dünyanın gözü önünde sürdürdüğü katliamların şiddetle kınandığı belirtilerek, uluslararası tüm aktörler sorumluluk almaya davet edildi.

Yayımlanan bildiride “Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve kutsal mabedidir. Tüm Türkiye masum Filistin halkının yanındadır. İsrail’in bütün dünyanın gözü önünde sürdürdüğü katliamları şiddetle kınıyoruz. Uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya davet ediyoruz. İsrail’in maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği mafur saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail’in Filistin Mescidi Aksa’daki tutumu asla kabul edilemez. Müslüman Türk Milleti Kudüs’ün çiğnenmesine, mescitlerimizin silahların gölgesinde tutulmasına tahammül etmeyecektir. İsrail, mukaddesatımıza ve Müslümanların ibadet haklarına saldıracak kadar barbardır, vandaldır, vahşidir, teröristtir” ifadelerine yer verildi.